Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg / Zwei Einbrüche im ...

Zwei Einbrüche im "Südkreis"

Nienburg - DIEPENAU / UCHTE (jah) - Neben anderen Straftaten beschäftigen zwei Tageswohnungseinbrüche die Ermittler des Polizeikommissariates in Stolzenau. Am 17.08.2018 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt sowohl zu einem Wohnhaus in Diepenau, Ortsteil Nordel als auch in ein Einfamilienhaus in Uchte, Ortsteil Lohhof. Während in das Einfamilienhaus in Lohhof zwischen 7 Uhr und 14 Uhr eingebrochen wurde, lag die Tatzeit in Nordel zwischen 10 und 17 Uhr. In beiden Fällen hatten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Die Täter drangen jeweils über Fenster im Erdgeschoss, die sie zuvor gewaltsam geöffnet hatten, in die Häuser ein. Dort durchsuchten sie diese systematisch u.a. nach Bargeld, Schmuck und Unterhaltungselektronik, dabei ist insgesamt ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden. Die Polizei in Stolzenau bittet Zeugen, die zu den o.g. Zeiten in den Bereichen Dorfstraße in Nordel und in Lohhof/Uchte auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich telefonisch zu melden, Tel.: 05761-92060.

