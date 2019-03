Polizeiinspektion Northeim / 2 Brände in Northeim

2 Brände in Northeim

Northeim - 37154 Northeim, Neustadt und Suadicanistraße, Freitag, 22.03.2019, 17:10 Uhr und 19:10 Uhr,

Northeim (gro)

Gegen 17:10 Uhr wurde ein Brand in einem Fachwerkhaus in der Neustadt gemeldet. Arbeitsplatte und Dunstabzugshaube waren in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der mutmaßliche Verursacher, ein 19-jähriger Northeimer, den Brand bereits gelöscht. Er hatte nach eigenen Angaben Essen auf dem Herd zubereitet und wohl vergessen, diesen abzuschalten. Gebäudeschaden oder verletzte Personen waren nicht zu beklagen. In der Wohnung, insbesondere in der Küche, entstand durch Ruß Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Gegen 19:10 Uhr wurde gemeldet, dass eine Gasflasche brenne, welche sich in der Suadicanistraße auf einer Terrasse befand und zum Heizen genutzt werden sollte. Die alarmierte Feuerwehr kühlte die Flasche und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an dem Holzboden der Terrasse. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte nach bisherigen Ermittlungen ein technischer Defekt an der Gasflasche ursächlich für den Brand sein.

