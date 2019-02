Polizeiinspektion Northeim / Abkommen von Fahrbahn

Abkommen von Fahrbahn

Uslar - USLAR (js) Am 18.02.19, gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Adelebsen mit seinem Fahrzeug den Försterweg in Uslar aus Richtung Sohlingen kommend. Das Fahrzeug geriet in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf einen Telefonmasten. Anschließend kam der PKW entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 EUR.

