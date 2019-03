Polizeiinspektion Northeim / Auftreten eines falschen ...

Auftreten eines falschen Polizeibeamten

Uslar - USLAR (stüw.) Am zurückliegenden Wochenende ist es im Bereich Uslar zu mehreren Anrufen eines falschen Polizeibeamten gekommen. Eine bisher unbekannte Person rief anscheinend gezielt ältere Frauen an und gab sich als Hauptkommissar Dieter Manz aus. Er gab den Frauen gegenüber an, dass es im Bereich Uslar zu Einbrüchen in die Kirche oder Apotheke gekommen sei. Es sei dort eine Liste von den Einbrechern gefunden worden, auf der als nächstes ihr Name stehe. Dann fragte er gezielt, ob sich Wertsachen wie Bargeld, Sparbücher, Gold oder Schmuck im Haus befinden würden. Diese wolle er dann abholen. Das Polizeikommissariat Uslar weist darauf hin, dass Polizeibeamte niemals nach Wertsachen im Haus fragen und diese dann abholen wollen. Wenn sie auch Betroffene bzw. Betroffener solcher Anrufe geworden sind, setzen sie sich bitte mit dem Polizeikommissariat unter der Rufnummer 05571/926000 in Verbindung.

