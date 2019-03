Polizeiinspektion Northeim / Bad Gandersheim - Anrufe falscher ...

Bad Gandersheim - Anrufe "falscher Polizeibeamter"

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Am gestrigen Montag erhielten drei Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet unabhängig voneinander Anrufe angeblicher Polizeibeamter. Durch geschickte Gesprächsführung wurde versucht, den Angerufenen angebliche "präventive Kontrollmaßnahmen" oder Hinweise zur "Wohnungssicherung" vorzugaukeln. Vielfach wird durch derartige Anrufe versucht, Vermögenswerte der Angerufenen zu ermitteln. Alle Angerufenen reagierten richtig und beendeten die Gespräche. Seitens der Polizeibehörden werden derartige niemals getätigt. Tatsächlich erfolgen derartige Telefonate überwiegend aus dem Ausland heraus. Verlaufen die Gespräche aus Sicht des Anrufers "erfolgreich" werden sogenannte "Abholer" zu den Adressen entsandt, die mögliches betrügerisch erlangtes Gut in Form von Bargeld oder Schmuck abholen sollen. Fallen Sie also bitte nicht auf derartige "Fake-Anrufe" herein und beenden die Gespräche durch Auflegen - auf dem Display abgelesene Telefonnumern sind im übrigen auch nicht real - es handelt sich grundsätzlich um eingespielte Nummern, was duch das sogenannte "Spoofing-Call-ID"- Verfahren möglich ist.

