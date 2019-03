Polizeiinspektion Northeim / Bad Gandersheim - Hinweis auf ...

Bad Gandersheim - Hinweis auf Klemmbrettbetrüger

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - (lpk) Am Freitag Nachmittag gingen beim Gandersheimer Kommissariat Hinweise auf Spendensammlungen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Marienstraße ein. Mehrere Personen südost-europäischen Aussehens sollen Passanten auf Spenden zugunsten von "Taubstummen" angesprochen haben. Hinter dieser Masche werden sogenannte "Klemmbrettbetrügereien" vermutet. Ist ein Opfer spendenbereit und zückt sein Portomone, nutzen die Täter beim Unterschreiben auf dem mitgeführten Klemmbrett die Gelegenheit, um fingerfertig weitere Geldscheine aus der Geldbörse zu entwenden. Am Freitag kam es zu keiner vollendeten Tat und die Personengruppe konnte auch nicht mehr angetroffen werden.

