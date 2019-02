Polizeiinspektion Northeim / Diebstahl eines Tablets und ...

Diebstahl eines Tablets und Bedrohung per Sprachnachricht

Einbeck - Einbeck (Kr.) 22.02.2019, 22:30 Uhr - 22:40 Uhr

In den Abendstunden des 22.02.2019 wurde einem 23jährigen Einbecker dessen Tablet entwendet. Der junge Mann befand sich zum Tatzeitpunkt in seiner Wohnung unter der Dusche. Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Tablet nicht mehr auf dem Wohnzimmertisch lag, wo er es zuletzt in Gebrauch hatte. Er geht davon aus, dass ein bislang noch unbekannter Täter seine Abwesenheit genutzt und sich unberechtigter Weise Zutritt zu seiner Wohnung verschafft habe. Anschließend muss dieser das Tablet der Marke Samsung an sich genommen und die Wohnung wieder verlassen haben. Ein Zutritt zu seiner Wohnung war ungehindert möglich, da die Wohnungstür nicht verschlossen war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300,-Euro. Nachdem der Geschädigte gegenüber Bekannten einen möglichen Tatverdacht gegen einen 25jährigen Einbecker äußerte, wurde er im Anschluss von diesem per Sprachnachricht auf seinem Handy bedroht. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

