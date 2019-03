Polizeiinspektion Northeim / Dünger verloren

Dünger verloren

Northeim - Moringen, Raiffeisenstraße, Samstag, 23.03.19, 10.30 Uhr Moringen (schw) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Düngerstreuer verlor ein 34-jähringer Fahrzeugführer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Samstag, 23.03.19 gegen 10.30 Uhr das mitgeführte Streugut auf der Fahrbahn zwischen Moringen und Gladebeck. Durch die Straßenmeisterei Uslar und den Bauhof Moringen wurde die Fahrbahn gereinigt, so dass die Gefahr für den öffentlichen Verkehr beseitigt wurde.

