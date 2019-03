Polizeiinspektion Northeim / Einbruch in Firmengebäude

Einbruch in Firmengebäude

Uslar - USLAR (stüw.) Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 19.03.2019, 18.00 Uhr, bis Mittwoch, 20.03.2019, 07.00 Uhr, gewaltsam Zugang in ein Firmengebäude an der Ernst-Reuter-Straße in Uslar. In den Räumlichkeiten der Firma wurden diverse Schränke und Behältnisse durchsucht. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

