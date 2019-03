Polizeiinspektion Northeim / Gefährliche Körperverletzung

Gefährliche Körperverletzung

Einbeck - Einbeck 23.03.2019; 03:07 Uhr

In der frühen Morgenstunden des 23.03.2019, kam es in einer Kneipe in der Münsterstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 47jährigen Einbeckers. Dieser hatte zuvor mit weiteren Gästen am Tresen gesessen und dabei ein Bierglas umgestoßen. Mit dem Inhalt traf er dabei dann die Hose einer Dame. Unvermittelt sei daraufhin ein bislang noch unbekannter männlicher Gast auf ihn losgegangen und habe ihn mit mehreren Faustschlägen zu Boden gebracht. Hier habe der Angreifer dann weiterhin auf den am Boden liegenden Einbecker eingetreten. Erst als die Polizei informiert wurde, habe der Schläger von seinem Opfer abgelassen und die Kneipe fluchtartig verlassen. Der Schläger soll ca. 40 Jahre alt sein, leicht rötliche Haare haben und auffällig stark solariumgebräunt. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und einer dunklen Jeans. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen die Angaben zur Tat und Täter machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

