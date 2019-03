Polizeiinspektion Northeim / Geschwindigkeitsmessung in Hollenstedt

Geschwindigkeitsmessung in Hollenstedt

Northeim - Northeim, L 572 zwischen Northeim und Hollenstedt, Freitag, 15.03.19, 11.20 Uhr - 12.20 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 15.03.19, in der Zeit von 11.20 Uhr - 12.20 Uhr, führten Beamte der PI Northeim auf der L 572 zwischen Northeim und Hollenstedt eine Geschwindigkeitsmessung durch. Insgesamt konnte fünf Verstöße festgestellt werden, die allesamt mit einer Verwarnung belegt wurden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 65 km/h. Erlaubt sind in diesem Bereich 50 km/h.

OTS: Polizeiinspektion Northeim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/