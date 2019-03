Polizeiinspektion Northeim / Körperverletzung und Bedrohung

Körperverletzung und Bedrohung

Uslar - Uslar (reu) Am Samstag, 02.03.2019, zwischen 07:50 Uhr - 09:00 Uhr, kam es im Uslarer Ortsteil Wiensen zwischen zwei alkoholisierten Göttingern zunächst zu einem Streit. Im Laufe des eskalierenden Streits schlug der 25 Jahre alte Täter dem 28-jahrigen Opfer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf.

Anschließend zerbrach der Täter eine Bierflasche und drohte mit dem Flaschenhals in der Hand, das Opfer abzustechen. Es blieb bei der Drohung.

Durch die Auseinandersetzung erlitt das Opfer eine Platzwunde am Kopf, Abschür-fungen am Oberschenkel und eine Verletzung am Ellenbogen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden beim Täter illegale Drogen aufgefun-den.

Die Drogen wurden sichergestellt, der Täter erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

