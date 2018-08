Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 21-Jähriger fuhr unter ...

21-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Bad Lauterberg - 37441 Bad Sachsa, Hindenburgstraße, 26.08.2018, 18:45 Uhr

BAD LAUTERBERG (schn)

Am Sonntagabend wird die Streifenbesatzung der Polizei Bad Lauterberg auf einen männlichen Verkehrsteilnehmer aufmerksam, der mit einem Pkw die Hindenburgstraße in Richtung stadteinwärts befuhr. Der Fahrzeugführer wurde noch in der Hindenburgstraße angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, die auf einen möglichen Konsum hindeuten. Ein anschließender Urinschnelltest verlief positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und Methamphetamin. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt sowie durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln sowie einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

