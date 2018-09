Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 242 Verkehrsteilnehmer ...

242 Verkehrsteilnehmer fuhren zu schnell

Osterode - Osterode, B 243, 05.09.18, 07.00 Uhr - 20.30 Uhr

OSTERODE / B 243 (US) Die Polizei Northeim/Osterode nahm am Mittwoch, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 20.30 Uhr, auf der B 243 im Bereich Gittelde eine Geschwindigkeitsmessung vor. In der dortigen 100 km/h Zone fuhren insgesamt 242 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Davon müssen 3 Raser mit einem Fahrverbot rechnen, zwei waren mit der höchst gemessenen Geschwindigkeit von 144 km/h unterwegs. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.

