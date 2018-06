Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 32-jähriger Mann fuhr ...

32-jähriger Mann fuhr unter Drogeneinfluss

Bad Lauterberg - 37449 Zorge, Walkenrieder Straße, FR Ellrich, ca. 100 Meter vor der Landesgrenze Thüringen, 02.06.18, gegen 23:00 Uhr

WALKENRIED (olb)

Am späten Samstagabend fiel der Bad Lauterberger Streifenbesatzung ein Verkehrsteilnehmer in Walkenried auf, der zügig mit seinem PKW in Rtg. Zorge unterwegs war. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer aus Bleicherode neurologische Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenschnelltest vor Ort verlief positiv auf THC und Amphetamin. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ein Strafermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/