Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 45 ...

45 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B 27

Osterode - Herzberg, B 27, 16.10.18, 14.00 Uhr - 18.50 Uhr

HERZBERG / B 27 (US) Für ca. 5 Stunden haben die Beamten der Polizeiinspektion Northeim/Osterode eine Verkehrsüberwachung auf der B 27, in Richtung Gieboldehausen, durchgeführt. An diesem Dienstag ergaben sich in der 80 km/h-Zone 45 Überschreitungen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte es besonders eilig und passierte die Messstelle mit 113 km/h. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.

