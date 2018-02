Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 88 jährige Seniorin wird ...

88 jährige Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Bad Lauterberg - Mittwoch, 21.02.2018, 11.20 - 11.25 Uhr 37341 Bad Lauterberg, Lutterstraße BAD LAUTERBERG (Han) Während ihres Einkaufes in einem Lebensmitteldiscounter in der Lutterstraße in Bad Lauterberg wurde eine 88 jährige Lauterbergerin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein noch unbekannter Mann hatte die Seniorin gegen 11.20 Uhr im Bereich der Kühltruhen angesprochen und in einem unbemerkten Moment die Geldbörse aus der unverschlossenen Handtasche der Geschädigten entwendet. Beim Täter soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann, 180-185 cm groß, gehandelt haben. Er sprach mit osteuropäischem Akzent und mit einer grauen Jacke, schwarzen Mütze oder Basecap bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524/963-0) zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/