Polizeiinspektion Northeim/Osterode / 96 ...

96 Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der B 243

Osterode - Osterode, B 243, 27.02.18, 10.30 Uhr - 17.45 Uhr

OSTERODE / B 243 (US) Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Northeim/Osterode führten am Dienstag, i.d.Z.v. 10.30 Uhr - 17.45 Uhr, auf der B 243, in der Gemarkung Gittelde, in Richtung Seesen, eine Geschwindigkeitsmessung durch. In diesem Zeitraum wurden im Bereich der 100 km/h Zone 96 Überschreitungen gemessen. Ein Verkehrsteilnehmer passierte die Messstelle mit 154 km/h und muss aufgrund dessen seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Außerdem müssen laut Bußgeldkatalog 240 Euro gezahlt werden und der Punktestand in Flensburg erhöht sich um 2 Punkte.

