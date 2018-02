Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Abkommen von Fahrbahn

Abkommen von Fahrbahn

Uslar - B 497 (js) Am 12.02.18, gegen 08.09 Uhr, befuhr eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Bevern mit ihrem Fahrzeug die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 2500 EUR.

