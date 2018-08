Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Alkoholisierter Autofahrer

Alkoholisierter Autofahrer

Northeim - Northeim, Tschaikowskistraße - Donnerstag, 23.08.2018, 23.37 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 23.37 Uhr kontrollierte eine Streife der Northeimer Polizei in der Tschaikowskistraße einen 29 Jahre alten Autofahrer aus Northeim. Die Polizeibeamten rochen Alkohol in der Atemluft des Northeimers. Bei einem Test wurde ein Atemalkoholgehalt von 2 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

