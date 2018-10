Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Ankündigung: ...

Ankündigung: Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Einbeck findet in der 44. KW statt

Einbeck - Einbeck/Dassel (scha)- In der kommenden Woche (Montag, 30.10.2018, bis Sonntag, 04.11.2018) führt das Polizeikommissariat Einbeck eine Verkehrssicherheitswoche durch, so dass Verkehrsteilnehmer sich auf umfangreiche Kontrollen im Bereich Einbeck und Dassel einstellen müssen. Das Ziel der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen ist die Bekämpfung der Hauptunfallursachen. Hierzu zählen Alkohol und Drogen, Geschwindigkeit sowie Ablenkung durch die Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer. Außerdem finden auch Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehr statt. Da es sich grundsätzlich um ganzheitliche Kontrollen handelt, wird auch ein Augenmerk auf die Alltagskriminalität, u. a. reisende Tätergruppen, gelegt. Unterstützung erhält die Einbecker Polizei durch die Bereitschaftspolizei Göttingen, durch speziell geschulte Beamte für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr sowie dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG).

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/