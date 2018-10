Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Auf verkehrsbedingt ...

Auf verkehrsbedingt haltenden Pkw aufgefahren.

Uslar - (zi.) Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil fuhr am 02.10.18, um 11:35 Uhr, am Wolfhagen, an der Einmündung zur Braustraße, auf einen vor ihr haltenden Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

