Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Auffahrunfall

Auffahrunfall

Osterode - Osterode/Wulften, Bilshäuser Sraße, 15.03.2018, 14:55 Uhr

WULFTEN (UG) Am vergangenen Donnerstagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger aus Kassel mit einem Daimler Sprinter die Bilshäuser Sraße ortseinwärts. Als er abbremste, um rückwärts in eine Einfahrt zu fahren, fuhr die hinter ihm fahrende 41-Jährige aus Katlenburg-Lindau mit einem VW Touran hinten auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1900 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/