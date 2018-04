Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Auffahrunfall

Auffahrunfall

Uslar - Uslar (Reu)

Am 20.04.2018, gegen 13:40 Uhr, befährt ein 49-jähriger aus Georgemarienhütte mit einem Lkw die Göttinger Straße in Uslar in Richtung Bahnhofstraße und muss hinter einem verkehrsbedingt wartenden, 41-Jährigen Pkw-Fahrer aus Uslar anhalten. Beim Wiederanfahren beider Fahrzeuge fährt der Lkw dem Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im Gesamtwert von ca. 5000 EUR.

