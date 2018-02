Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Autolack zerkratzt

Autolack zerkratzt

Bad Lauterberg - Montag, 19.02.2018, 14.00 - 22.15 Uhr 37431 Bad Lauterberg, Andreasberger Straße

BAD LAUTERBERG (Han) Der Lack eines blauen BMW wurde Montagnachmittag auf dem Gelände der Fa. Exide in Bad Lauterberg zerkratzt. Der 60 jährige Geschädigte hatte sein Auto gegen 14.00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Andreasberger Straße geparkt und den Schaden an der Fahrertür seines Fahrzeuges gegen 22.15 Uhr bemerkt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 800.- Euro Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg (05524/963-0) zu melden.

