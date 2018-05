Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad ...

Bad Gandersheim/Gehrenrode - Brand eines Wohn- und Geschäftshauses mit angrenzender Scheune und Restaurationsbetrieb

Bad Gandersheim - Bad Ganderheim/Gehrenrode (bü) - Am gestrigen Dienstag, kurz vor 17.00 Uhr, bemerkte der Wirt eines italienischen Restaurants im Ortsteil Gehrenrode den Brandaustritt in der angrenzenden Scheune seines bäuerlichen Restaurantinsbetriebs. Nach ersten Erkenntnissen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Kühltruhe in Brand. Eigene Löschversuche scheiterten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte steht das Erdgeschoss der Scheune in Flammen. Nach einer Durchzündung greift das Feuer auf Ober- und Dachgeschoss der Scheune über und teilweise auch auf den angrenzenden Restaurantbereich. Eine weitere Ausdehnung auf Restaurant und Wohnhaus kann durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 120.000 Euro. Unter Leitung von Ortsbrandmeister Ralf Guder waren 168 Feuerwehrleute mit diversen Löschzügen aus Gehrenrode, Bad Gandersheim, Altgandersheim, Ackenhausen, Clus, Gremsheim, Wolperode, Dannhausen, Seboldshausen, Ellierode und Wrescherode im Einsatz. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

