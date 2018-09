Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Ganderheim - ...

Bad Ganderheim - Polizeikommissariat am MITTWOCH, 05.09.2018, fernmündlich nur eingeschränkt erreichbar

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage ist das Polizeikommissariat Bad Ganderheim am Mittwoch, 05. September 2018, ab 07.00 Uhr, fernmündlich nur eingeschränkt erreichbar. Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Stunden an. Bei Notfällen bitte den Polizeinotruf 110 wählen. In allen anderen Fällen bitte die Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 kontaktieren. Ab den frühen Abendstunden ist die Polizei Bad Ganmderheim dann weider unter der vertaruten Telefonnummer 05382/919200 erreichbar. Wir bitten um Beachtung und Verständnis!

