Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Gandersheim - ...

Bad Gandersheim - 85-jährige im Supermarkt bestohlen

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Am Donnerstag, 30.08.2018, gegen 15.00 Uhr, begab sich eine 85-jährige Rentnerin aus dem Einbecker Ortsteil Opperhausen in einen Supermarkt in der Marienstraße und tätigte ihre Einkäufe. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass ein unbekannter Täter ihre im Einkaufswagen abgelegte Jutetasche samt Portomone entwendet hatte. Die Geldbörse wurde wenig später ohne Inhalt in einem Einkaufswagen wieder aufgefunden und im Supermarkt abgegeben. Wiederholt ist festzustellen, dass Taschen während eines Einkaufs gutgläubig im Einkausfwagen abgelegt werden. Tragen sie Ihre Taschen am Körper und bewahren sie Ihre Geldbörse möglichst getrennt auf.

