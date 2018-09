Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Gandersheim - ...

Bad Gandersheim - Gefährliches Unterfangen - Kinder kraxeln auf Firmendach herum

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Am Samstag Nachmittag zwischen 13.30h und 18.00h wurde vom Hinterhof eines Hauses in der Neuen Straße ein neuwertiges Mountainbike entwendet. Ein unbekannter Täter muss das Seilschloss mittels Bolzenschneider durchtrennt haben. Es handelt sich um ein 27-Gang MTB der Marke Rockraider in der Lackierung rot/schwarz und weißer Aufschrift. Das Rad hat einen Neuwert von 900 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

