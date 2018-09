Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Gandersheim - ...

Bad Gandersheim - Lautsprecher entwendet - Täter ermittelt

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Am 18.08.2018 kam es in einem Supermarkt in der Marienstraße zum Diebstahl eines unbeaufsichtigt aufgestellten Bluetooth-Lautsprecher. Ein 18-jähriger hatte das 100-Euro teure Elektrogerät im Markt aufgestellt und es kurz aus den Augen gelassen. Ein damals unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und nahm es an sich. Die hausinterne Videoüberwachung hatte jedoch Bilder vom Täter gefertigt. Die ausgesprochen gute Qualität eines Bildes hatten sich Beamte des Einsatz- und Streifendienstes des Gandersheimer Kommissariats eingeprägt. Tatsächlich stießen sie im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am heutigen Donnerstag vormittag auf einen 62-jährigen Gandersheimer. Dieser wurde mit der Tat konfrontiert, war sofort geständig und händigte den lautsprecher unversehrt wieder aus. Er äußerste sein ausdrückliches Bedauern - wird sich aber trotzdem eines Diebstahls verantworten müssen.

