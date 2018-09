Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Gandersheim - Spiegel ...

Bad Gandersheim - Spiegel abgetreten

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - In der Nacht zum Samstag wurde an einem PKW Ford B-Max der linke Außenspiegel mutwillig abgetreten. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Der Wagen war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Discounters in der Neuen Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

