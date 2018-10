Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bad Gandersheim - Tankbetrug

Bad Gandersheim - Tankbetrug

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim - Am Freitag Abend gegen 20.25 Uhr betankte der Fahrer eines älteren Kleinwagens, Farbe türkis und ähnlich eines Renault Twingos, seinen Wagen an der Shell-Tankstelle in der Holzmindener Straße mit Benzin im Wert von über 60 Euro. Der junge Mann im geschätzten Alter von Anfang 20 jahren verlies das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu bezahlen. Im PKW sollen noch andere junge Insassen gesessen haben. Das abgelesene Kennzeichen aus Braunschweig gehörte nicht an den Kleinwagen sondern an einen schwarzen Geländewagen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 entgegen.

