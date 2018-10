Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Beleidigung von ...

Beleidigung von Polizeibeamten

Uslar - Uslar (Se) Am Sonntag, den 07.10.2018, wurde die Uslarer Polizei kurz vor 02.00 Uhr zu einem Einsatz auf dem Schützenplatz in 37170 Uslar gerufen. Während des dortigen Oktoberfestes war es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines offensichtlich unverletztem 67 - Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil gekommen. Als die Polizisten am Festzelt eintrafen, wurden sie von dem 67 - Jährigen lautstark empfangen. Er beleidigte die Polizeibeamten unentwegt im Beisein mehrerer unbeteiligter Festzeltbesucher. Nach Personalienfeststellung wurde neben der Anzeige wegen Körperverletzung auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten gegen den 67 - Jährigen geschrieben.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Uslar Pressestelle

Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/