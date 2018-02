Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Bewohner nach Kellerbrand ...

Bewohner nach Kellerbrand evakuiert / Zeugen gesucht

Bad Lauterberg - 37431 Bad Lauterberg, Schulstraße

Mittwoch, 21.02.2018, 18.55 Uhr,

BAD LAUTERBERG (Han) Alle Bewohner eines an der Schulstraße in Bad Lauterberg gelegenen Wohnhauses mussten Mittwochabend evakuiert werden, da es gegen 18.55 Uhr in einer im Keller gelegenen Garage zu einem Brand gekommen ist. Da der Brand jedoch frühzeitig entdeckt wurde, konnte das Feuer durch das beherzte und professionelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren relativ schnell gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung waren die im Haus gelegenen Wohnungen jedoch, zumindest vorübergehend, nicht bewohnbar, so dass die elf Bewohner evakuiert und von der Stadt Bad Lauterberg anderweitig untergebracht wurden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg waren auch die Feuerwehren aus Barbis, Bartolfelde, Osterhagen und Herzberg mit 100 Kameraden im Einsatz. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Schaden mindestes 50.000 EUR. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, da es zur selben Zeit in einem dem Brandort gegenübergelegenen Schuppen ebenfalls zu einem Brand gekommen ist, der allerdings gleich gelöscht werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen (05524/963-0). Insbesondere bittet die Polizei, Zeugen, die Fotos oder Videos von der Brandstelle gemacht haben, ihre Bilder zur Verfügung zu stellen.

