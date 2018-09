Polizeiinspektion Northeim/Osterode / BMW in Katlenburg gestohlen

BMW in Katlenburg gestohlen

Northeim - Katlenburg, Kapellenberg - In der Nacht zum Montag, 17. September 2018

KATLENBURG (fal) - Einen am Fahrbahnrand parkenden BMW 535d haben Unbekannte in der Nacht zum Montag auf dem Katlenburger Kapellenberg gestohlen. Die drei Jahre alte schwarze Limousine hat noch einen Wert von ca. 35.000 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet auf dem Kapellenberg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Polizei in Verbindung zu setzen.

