Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Brand einer Scheune einer ...

Brand einer Scheune einer Geflügelschlachterei

Northeim - Northeim- Hardegsen, Birkenhof 1, 37181 Hardegsen, Montag, gegen 22.18 Uhr

Hardegsen (doe)- Am Montag, gegen 22.18 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Geflügelschlachtereibetrieb in Hardegsen. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.

Über die Feuerwehrleitstelle Northeim wird, gegen 22.18 Uhr, ein Brand im Geflügelschlachtbetrieb mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte steht bereits der Geflügelstall mitsamt dem Dachstuhl in Flammen. Bewohner des, am Geflügelstall angrenzenden, Gebäudes werden durch Erstkräfte evakuiert. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die im brandbetroffenen Stall untergebrachten Tiere werden in einem benachbarten Stall untergebracht und kommen nicht zu Schaden.

Bezüglich der Brandursache werden Ermittlungen durch die Polizei Northeim durchgeführt.

