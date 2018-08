Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Brand eines Restaurants

Brand eines Restaurants

Einbeck - Dassel(pap) Am Montag, 27.08.2018, wurde gegen 20.00 Uhr ein Brand in einem Restaurant in Dassel in der Bahnhofstraße gemeldet. Als die alarmierten Rettungsakräfte am Ort eintrafen, stand der Küchenbereich der Gaststätte in Vollbrand. Nachdem das Feuer auch auf den Gastraum übergegriffen hatte, konnte dann aber eine weitere Ausbreitung des Brandes durch die umgehende Einleitung der Löscharbeiten verhindert werden. Der Eigentümer des Restaurants erlitt durch seine eigenen ersten Löscharbeiten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der im Obergeschoss des Gebäudes befindliche Wohnbereich ist aufgrund der Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar. Gegen 20.50 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 50.000 Euro. Im Einsatz waren über 90 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Dassel, Markoldendorf, Sievershausen, Mackensen und Hilwartshausen.

