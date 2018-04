Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Brand eines Weideunterstandes

Brand eines Weideunterstandes

Northeim - Moringen, Gemarkung Kleines Feld, Sonntag 01.04.2018, 21.50 Uhr

MORINGEN (schw) - Am Ostersonntag, geriet im Bereich der moringer Gemarkung "Kleines Feld" ein Weideunterstand in Brand. Der Weideunterstand wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500,- EUR

Gegen 21.50 Uhr bemerkten Besucher des Osterfeuers Moringen in einiger Entfernung ein weiteres Feuer. Die im Rahmen des Osterfeuers eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten die benannte Örtlichkeit auf und stellten fest, dass es sich bei dem brennenden Objekt um einen Weideunterstand auf einem umfriedeten Weidegrundstück handelte. Trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten brannte der Unterstand, unter dem sich lediglich Stroh befand, vollständig nieder. Pferde befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht auf der Weide.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Ursache für den Brandausbruch auf Brandstiftung zurück zu führen sein. Zeugen, die zur Vorfallszeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/