Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Brandstifter im ...

Brandstifter im Waldgebiet "Am Hausberg"- Polizei sucht Zeugen 37431 Bad Lauterberg, Lutterstraße / Hauptstraße. Waldgebiet "Am Hausberg" 26.05.2018 18:15 Uhr; 27.05.2018 19:45 Uhr

Bad Lauterberg - BAD LAUTERBERG (wit) In den o.g. Zeiträumen wurden Waldbrände im Bereich "Am Hausberg" gemeldet. Der oder die unbekannten Täter entzündeten die Waldfläche und entfernten sich anschließend unerkannt in unbekannten Richtung. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand. Die Polizei sucht Zeugen die Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere verdächtige Personen, geben können.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/