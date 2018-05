Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Diebstahl auf Baustelle

Diebstahl auf Baustelle

Northeim - B 446, Kreiselbaustelle in Höhe der A 7 - In der Nacht zum Donnerstag, 24. Mai 2018

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte von der Baustelle an der B 446 in Höhe der A 7 einen Fugenschneider und ein Stromaggregat gestohlen. Um an die rund 4.500 Euro teuren Geräte zu gelangen, brachen die Täter mehrere Container auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

