Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Diebstahl aus Gartenlaube

Diebstahl aus Gartenlaube

Osterode - 37197 Hattorf, Auf der Burg

Zeitraum 26.08.2018 bis 31.08.2018

HATTORF - (NEI) Im genannten Zeitraum drangen Unbekannte in eine Gartenlaube in der Straße Auf der Burg in Hattorf ein. Aus der Gartenlaube entwendeten die Täter eine Motorsäge. Weiterhin drangen die Täter in die auf dem Grundstück befindliche Baustelle des Wohnhauses ein.

Zeugen die Hinweise auf den/die Täter geben könne, werden gebeten sich mit der Polizei in Osterode in Verbindung zu setzen.

