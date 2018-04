Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Diebstahl eines Mountainbike

Diebstahl eines Mountainbike

Bad Lauterberg - WALKENRIED, Blankenburger Straße, 25.04.2018 bis 28.04.2018 (MüH)

Im Zeitraum vom 25.04.2018 bis 28.04.2018 kam es Walkenried zu einem Fahrraddiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten aus einem Carport in der Blankenburger Straße ein verschlossenes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail, Farbe schwarz/grün. Anschließend entfernten sie sich in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Walkenried in Verbindung zu setzen.

