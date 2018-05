Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Dreimal Kennzeichen entwendet

Dreimal Kennzeichen entwendet

Einbeck - Einbeck (TMü)

37586 Dassel-Markoldendorf, Kappenstr.

Samstag, 26.05.18, 20.30 Uhr bis Sonntag, 27.05,.18, 11.00 Uhr

Im Zeitraum vom Samstag, 26.05.18, 20.30 Uhr bis Sonntag, 27.05.18, 11.00 Uhr wurden in der Kappenstr. in Markoldendorf insgesamt drei hintere Kfz-Kennzeichen entwendet, die vorderen verblieben jeweils am Fahrzeug.

Es handelt sich hierbei um folgende:

EIN-G 99, HI-LW 6004 und NOM-KE 91

Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder den Verbleib der Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780 oder Dassel: 05564-2227 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/