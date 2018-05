Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbeck/Orxhausen - ...

Einbeck/Orxhausen - 39-jährige unter Drogeneinfluß und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Gandersheim - Einbeck/Orxhausen - Bereits am Pfingstsonntag verufallte eine 39-jährige aus Dassel mit dem Renault Megane ihres Freundes beim Durchfahren der Ortschaft Orxhausen. Sie kam in Richtung Seesen fahrend nach Durchfahren einer leichten Rechtskuve aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeikommissariats Bad Gandersheim fest, dass die Frau unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht. Die 39-jährige hatte u.a. Amphetamine konsumiert. Ihr Führerschein konnte nicht eingezogen werden - sie war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittel wurden eingeleitet. Auch ihr Freund muss sich verantworten. Er duldete als Halter die Fahrt seiner Freundin.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle

Telefon: 05382/91920 0 Fax: 05382/91920 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/