Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch im Habichtsweg

Einbruch im Habichtsweg

Northeim - Northeim, Habichtsweg - Zwischen Montag, 11.06.2018, 16.00 Uhr und Dienstag, 12.06.2018, 16.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag ist ein Unbekannter durch die aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus am Habichtsweg eingebrochen. Beim Durchsuchen des Mobiliars in den Zimmern des Hauses fand der Einbrecher Bargeld, Sammlermünzen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. An der aufgebrochenen Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr und Dienstag, 16.30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge in dem Northeimer Wohngebiet rund um den Habichtsweg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Dienststelle in Verbindung zu setzen.

