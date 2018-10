Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in ...

Einbruch in Landwirtschaftskammer

Northeim - Northeim, Wallstraße - In der Nacht zum Freitag, 5. Oktober 2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Freitag brachen unbekannte Täter mehrere verschlossene Büros in der Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Northeimer Wallstraße auf. Wie die Täter in das Gebäude gelang sind, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Hinweise zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich der beiden Verwaltungsgebäude in der Wallstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

