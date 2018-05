Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Büro einer ...

Einbruch in Büro einer Schlachterei

Northeim - Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße - In der Nacht zum Donnerstag, 17. Mai 2018

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - In der Nacht zum Donnerstag ist ein Unbekannter durch ein aufgebrochenes Fenster in das Büro der Schlachterei nahe des Nörten-Hardenberger Kreisels eingestiegen. Beim Durchsuchen des Zimmers fand er ein älteres Laptop im Wert von ca. 200 Euro. An dem aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

