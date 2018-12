Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in eine Wäscherei

Einbruch in eine Wäscherei

Osterode - Osterode, An der Leege, 30.11.18, 16.30 Uhr - 03.12.18, 06.30 Uhr

OSTERODE (US) Ein Mitarbeiter der Wäscherei stellte Montagmorgen, gg. 06.30 Uhr, eine gewaltsam geöffnete Fensterscheibe in einem Büroraum fest. Unbekannte Täter hatten diese mit einem unbekannten Gegenstand zerschlagen. Nach ersten Ermittlungen konnte ein Eindringen in die Wäscherei ausgeschlossen werden. Der Schaden beläuft sich auf 200,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

