Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Einbeck - Einbeck (bit)

Brunsen, 15.09.2018 Unbekannte Täter brachen während der Urlaubsabwesenheit in ein alleinstehendes Einfamilienhaus in der Gemarkung Brunsen ein. Die unbekannten Täter hebelten unter anderem an Fenstern und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Das Haus und Mobiliar wurde durchsucht. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen oder Hinweise bitte an die Polizei Einbeck melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/