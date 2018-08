Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Einbruch in Firmengebäude

Einbruch in Firmengebäude

Northeim - Northeim, Lange Lage - In der Nacht zum Freitag, 24. August 2018

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in der Langen Lage nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Versicherungsbüro eingestiegen. Im Gebäude durchsuchten sie weitere Büroräume. Hierbei wurden auch verschlossene Schränke aufgebrochen. Gestohlen wurde ein kleiner tragbarer schwarzer Safe mit wenigen Euro Inhalt und ein Beamer im Wert von insgesamt etwa 600 Euro. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lange Lage/Robert-Bosch-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/